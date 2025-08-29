Almeyda: "Azpilicueta es un líder, es difícil tener a jugadores de ese perfil"

Almeyda, cuyo equipo aún no ha puntuado y juega este sábado en Girona ante un rival que también acumula dos derrotas consecutivas, indicó en rueda de prensa que ha "tenido la oportunidad de hablar con Azpilicueta", que acaba de superar el reconocimiento médico, y destacó que "puede utilizarse en varias posiciones".

"Va a venirle bien" al Sevilla, destacó el técnico bonaerense, porque "aportará mucho tanto dentro como fuera del campo", y también consideró "positivo" que "algunos jugadores" como el central brasileño Marcao Teixeira hayan "priorizado jugar al fútbol antes que el dinero" al aceptar una rebaja de sus salarios para facilitar las inscripciones, lo que le ha permitido "recuperar a gente" como el lateral chileno Gabriel Suazo y el extremo Alfon González para Girona.

El preparador sevillista opinó que "la marcha de Stanis" Idumbo, extremo belga traspasado al Mónaco, "es un beneficio para el club y para el jugador", pero confía en reforzar su plantilla en estos días porque "el mercado no está cerrado y en este tramo final se mueven muchas cosas".

Matías Almeyda aseguró que éste "no es el mayor reto" de su carrera como entrenador, ya que "lo más complicado fue" iniciarla "con 37 años, dirigiendo a quienes habían sido" sus "compañeros en River Plate, recién descendidos y con muchísima presión", algo que logró superar "dejando de pensar que todo está mal", ya que "lo malo trae cosas malas".

Así, el técnico argentino aseveró que "dos resultados adversos no modifican" su "pensamiento sobre este grupo", ya que "la pretemporada se hizo bien", pero ahora espera "ganar", que es lo que le "gusta", si bien "después de una derrota", la gente lo "ve feo y con arrugas".