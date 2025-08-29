Amorim quiere que Mainoo se quede: "Tiene que luchar por su puesto"

Mainoo apenas ha contado para Amorim en este inicio de curso y no jugó ni un minuto en la derrota contra el Arsenal y el empate contra el Fulham en la Premier League. El centrocampista inglés sí jugó entero el choque en la sonrojante eliminación contra el Grimsby Town en la Copa de la Liga.

"Quiero que Kobbie se quede. Tiene que luchar su puesto. Le necesitamos. Eso no va a cambiar. El resto no sé cómo acabará. Entiendo que los jugadores que no están jugando estén decepcionados, pero todo el mundo va a tener las mismas oportunidades de jugar. Tienes que luchar cada semana", dijo este viernes Amorim en rueda de prensa.

El centrocampista se ha quedado, además, fuera de la lista del alemán Thomas Tuchel para los dos próximos compromisos de Inglaterra y sabe que si no juega con regularidad podría perderse el Mundial de 2026.