Bélgica convoca a Courtois para los duelos contra Liechtenstein y Kazajistán

El seleccionador belga podrá contar de nuevo con el guardameta madridista tras no haber podido incluirle en la última lista por lesión, una circunstancia que ahora le impide convocar al delantero Romelu Lukaku (Nápoles) o al sevillista Dodi Lukebakio

Garcia ha llamado a tres jugadores que podrían debutar con los Diablos Rojos: el portero Mike Penders (Estrasburgo), el defensa Joaquin Seys (Brujas) y el centrocampista Charles Vanhoutte. Este último milita en las filas del Union Saint-Gilloise, actual campeón de liga belga, y de disfrutar de minutos se convertiría en el segundo jugador de este equipo en debutar con el combinado nacional desde 1976.

Bélgica es tercera de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, con cuatro puntos y dos partidos jugados. Los dos equipos que se mantienen por delante, Macedonia del Norte (8 puntos) y Gales (7 puntos), han jugado cuatro partidos cada uno.

Por detrás quedan Kazajistán (3 puntos) y Liechtenstein, que aún no ha logrado ninguno, ambos con tres partidos jugados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sólo el ganador del grupo se clasificará directamente para la cita mundialista, mientras que el segundo tendrá que probar suerte en la repesca.

. Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Mike Penders (R.C. Estrasburgo/FRA), Matz Sels (Nottingham Forest/ENG), Maarten Vandevoordt (Leipzig/GER).

. Defensas: Timothy Castagne (Fulham/ENG), Zeno Debast (Sporting/POR), Maxim de Cuyper (Brighton/ENG), Koni de Winter (AC Milan/ITA), Joaquin Seys (Brujas), Brandon Mechele (Brujas), Thomas Meunier (Lille/FRA), Arthur Theate (Fráncfort/GER).

. Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles/ITA), Nicolas Raskin (Rangers/SCO), Youri Tielemans (Aston Villa/ENG), Hans Vanaken (Brujas), Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise).

. Delanteros: Michy Batshuayi (Fráncfort/GER), Charles de Ketelaere (Atalanta/ITA), Jérémy Doku (Manchester City/ENG), Malick Fofana (Olympique de Lyon/FRA), Diego Moreira (R.C. Estrasburgo/FRA), Lois Openda (RB Leipzig/GER), Alexis Saelemaekers (AC Milan/ITA), Leandro Trossard (Arsenal/ENG).