Brasil sigue al frente del ranking mundial de fútbol sala

En el masculino, Brasil encabeza el top-5 de selecciones, seguida de Portugal, segunda, España, tercera. Fuera del podio, Argentina continúa como cuarta mejor selección, seguida de la RI de Irán, quinta.

En el ranking femenino, Brasil también está como mejor clasificada, seguida de España, segunda, y Portugal, tercera. Sin embargo, Tailandia y Japón ascendieron un puesto para alcanzar la cuarta y la quinta plaza, respectivamente.

Así, la selección brasileña femenina de fútbol sala partirá como cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Filipinas, que se celebrará el próximo 15 de septiembre en Manila. La 'canarinha' estará acompañada en el bombo 1 de la anfitriona Filipinas, España y Portugal.

En el segundo bombo estarán Tailandia, Japón, Argentina e Italia; el tres lo forman Colombia, Irán, Polonia y Nueva Zelanda y en el cuarto se encuentran Marruecos, Canadá, Panamá y Tanzania.

El primer Mundial femenino de fútbol sala se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre. Las selecciones se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos, de los que los dos primeros se clasificarán para cuartos de final.