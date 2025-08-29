Cancelo vuelve a lista de convocados de Roberto Martínez con Portugal

Cancelo, exjugador del FC Barcelona, sufrió varias lesiones que lo mantuvieron alejado de los partidos de su actual club, el Al Hilal saudí, y de la selección, con la que no juega desde noviembre de 2024.

En rueda de prensa, Martínez destacó la "versatilidad" que ofrecen tanto João Cancelo como el otro lateral, Diogo Dalot, además de la "experiencia" de ambos.

Los próximos compromisos serán los primeros partidos de Portugal desde la conquista de la Liga de Naciones, en la que venció a España en la final, "un momento psicológico muy importante para el equipo", según el seleccionador.

"Podemos jugar de tú a tú con cualquier selección del mundo y eso no es talento, es dinámica, es la creencia dentro del vestuario", opinó.

Además, estos serán los primeros partidos de las 'quinas' tras el fallecimiento del delantero Diogo Jota en un accidente de tráfico en Zamora (España) el pasado 3 de julio.

Roberto Martínez dijo que su lista contiene "23 jugadores más uno", en homenaje a Jota, y aseguró que el equipo buscará "honrar su memoria todos los días".

Portugal comenzará su clasificación para el Mundial de 2026 el próximo 6 de septiembre en Ereván, frente a Armenia, y luego viajará a Budapest para medirse a Hungría el 9.

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR, ESP), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (Al Hilal, KSA), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR) Rúben Dias (Manchester City, ING), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Palhinha (Tottenham, ING), João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Vitinha (PSG, FRA), Bernardo Silva (Man. City, ING), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Pedro Gonçalves (Sporting, POR).

Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).