Carvajal, Rodri y Ferran Torres, regresan; Jesús Rodríguez se estrena

De la Fuente introduce cuatro novedades en la convocatoria respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y el delantero del Oporto Samu Aghehowa, y por decisión técnica Óscar Mingueza.

Carvajal y Rodri, dos de los jugadores con más peso en la etapa de De la Fuente en la absoluta, regresan un año después de su último encuentro como internacionales. Fue el 8 de septiembre de 2024, un triunfo en Suiza en la Liga de Naciones. Posteriormente, ambos jugadores sufrieron dos graves lesiones de rodilla que provocó que se perdieran la temporada.

De la Fuente también recupera para el ataque a otro de sus fijos, Ferran Torres, que no acudió a la final a cuatro de la Liga de Naciones por lesión. Y refuerza la línea de delanteros con el joven Jesús Rodríguez, de 19 años, que tras iniciar su carrera en el Real Betis ha fichado por el Como italiano de Cesc Fábregas.

La continuidad a un bloque definido marca el inicio de un nuevo reto de España. De la Fuente mantiene a los mismos porteros, sin espacio para Joan García tras su traspaso al Barcelona. En defensa apuesta por el regreso de Carvajal, que ya tiene minutos con el Real Madrid y fue titular en la segunda jornada de LaLiga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras que Rodri es el único retoque al centro del campo, tras reaparecer en el Mundial de Clubes con el Manchester City e ir ganando ritmo de competición en el inicio de la temporada en Inglaterra. Y en la delantera, donde sigue sin poder contar con Ayoze Pérez por lesión, apuesta por Jesús Rodríguez como único jugador sin experiencia con la absoluta.

La selección española iniciará su camino al Mundial 2026 el jueves 4 de septiembre, en Sofía ante Bulgaría, y se medirá el domingo 7 de septiembre a Turquía en Konya, ambos encuentros desde las 20:45 horas.

La lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran: