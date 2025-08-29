Cerro Largo y Nacional no quieren ceder más terreno

Luego de dejar dos puntos por el camino en el empate ante Miramar Misiones, el conjunto dirigido por Danielo Núñez se enfrentará este lunes a Danubio en el juego que cerrará la etapa.

Líder del Clausura con diez puntos, Cerro Largo aventaja por uno a Peñarol y sabe que no tiene margen de error si quiere mantenerse en lo más alto.

Por su parte, Nacional continúa al frente de la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya. No obstante, las dos unidades que dejó frente a Boston River llevaron a que Peñarol se pusiera a cuatro puntos.

Este sábado, el once que comanda Pablo Peirano visitará a un golpeado River Plate con la misión de ganar no solo para seguir manteniendo una buena diferencia en la Anual, sino también para acercarse en el Clausura, donde apenas suma cuatro puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del otro lado, el Darsenero buscará su primera victoria para tomar un respiro en la Tabla del Descenso, que lo tiene en el último lugar, lo que en este momento lo enviaría a Segunda División junto a Progreso y Miramar Misiones.

También este sábado, Liverpool recibirá a Defensor Sporting en un juego en el que el visitante buscará otros tres puntos para mantenerse cerca del líder o para asaltar la cima de la clasificación. Con tres victorias y una derrota, el Violeta acumula nueve enteros.

También con nueve puntos, Peñarol saltará al campo el domingo para visitar a Racing, uno de los equipos que pudo vencerlo durante esta temporada.

Eliminado de la Copa Libertadores, el conjunto de Diego Aguirre apostará todas sus fichas a la Liga Uruguaya y una nueva victoria le permitirá seguir luchando de cerca por todo.

También el domingo, Plaza Colonia recibirá a Montevideo City Torque y Miramar Misiones visitará a Danubio, al tiempo que se además se jugarán los encuentros Juventud-Cerro y Boston River-Progreso.

- Encuentros de la quinta jornada del Torneo Clausura:

30.08: Liverpool-Defensor Sporting, River Plate-Nacional.

31.08: Plaza Colonia-Montevideo City Torque, Danubio-Miramar Misiones, Juventud-Cerro, Racing-Peñarol, Boston River-Progreso.