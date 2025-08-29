César Azpilicueta firma una temporada con opción a una segunda con el Sevilla

Sevilla (España), 29 ago (EFE).- El defensor internacional César Azpilicueta ha llegado este viernes a la capital andaluza para pasar el reconocimiento médico previo a su fichaje como agente libre por el Sevilla, con el que se comprometerá por una temporada con opción a una segunda.