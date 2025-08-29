César Azpilicueta firma una temporada con opción a una segunda con el Sevilla

Azpilicueta, que ayer cumplió 36 años y que hasta junio militó en el Atlético de Madrid, se convertirá en el tercer refuerzo a coste cero que incorpora este verano el Sevilla, que con anterioridad fichó al lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo (Toulouse) y al atacante Alfon González (Celta).
Además, el club sevillista ha obtenido la cesión de Odysseas Vlachodimos, portero griego el Newcastle inglés, a quien espera poder inscribir a lo largo del día de hoy.
El futbolista español, formado en la cantera de Osasuna, debutó con el primer equipo rojillo en 2007 y, tras superar el centenar de encuentros, fue traspasado en el verano de 2010 al Olympique de Marsella, donde militó durante tres campañas en los que ganó cuatro títulos.
Sin embargo, la auténtica consagración de Azpilicueta llegó en el Chelsea, del que fue futbolista durante un decenio (2013-23) en el que alcanzó la capitanía, se asentó en la selección española (44 partidos internacionales y participación en tres Mundiales) y acumuló un palmarés envidiable: dos Premier Leagues, una FA CUP, dos Ligas Europa y una Liga de Campeones, entre otros títulos.
Hace dos temporadas, el nuevo central sevillista volvió a LaLiga para militar en el Atlético de Madrid, con el que ha disputado 52 encuentros oficiales en los que ha marcado un gol y ha dado dos asistencias.