Corberán revoluciona el once con Diakhaby y Santamaría; Uche es titular en el Getafe

Diakhaby entra por Copete, Santamaría por Pepelu y Hugo Duro en el lugar de Dani Raba. El central y el centrocampista serán titulares por primera vez y el delantero madrileño jugará por primera vez de inicio junto a Arnaut Danjuma, que fue titular en El Sadar por delante de él.
El Valencia comenzará el partido con Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.
El Getafe saldrá con un once compuesto por David Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Adrián Liso y Uche.
El partido corresponde a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).
