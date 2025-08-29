Fútbol Internacional

Corberán revoluciona el once con Diakhaby y Santamaría; Uche es titular en el Getafe

València (España), 29 ago (EFE).- Carlos Corberán introdujo tres cambios este viernes en el once titular del Valencia con la entrada de Mouctar Diakhaby, Baptiste Santamaría y Hugo Duro en el partido que le enfrenta en Mestalla contra el Getafe, que saldrá con Christantus Uche de titular.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 15:35
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

Diakhaby entra por Copete, Santamaría por Pepelu y Hugo Duro en el lugar de Dani Raba. El central y el centrocampista serán titulares por primera vez y el delantero madrileño jugará por primera vez de inicio junto a Arnaut Danjuma, que fue titular en El Sadar por delante de él.

El Valencia comenzará el partido con Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Luis Rioja, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

El Getafe saldrá con un once compuesto por David Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico, Davinchi; Mario Martín, Milla, Arambarri; Adrián Liso y Uche.

El partido corresponde a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado