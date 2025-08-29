Corberán revoluciona el once con Diakhaby y Santamaría; Uche es titular en el Getafe

València (España), 29 ago (EFE).- Carlos Corberán introdujo tres cambios este viernes en el once titular del Valencia con la entrada de Mouctar Diakhaby, Baptiste Santamaría y Hugo Duro en el partido que le enfrenta en Mestalla contra el Getafe, que saldrá con Christantus Uche de titular.