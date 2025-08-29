Cutrone deja el Como y firma por el Parma

"Cutrone se incorporará al Parma cedido con opción de compra. El club agradece a Patrick su compromiso y contribución con la camiseta", informó el club 'lariano'.

Cutrone, exdelantero del Valencia, Milan y Fiorentina, nació en la localidad de Como y se convirtió en uno de los héroes del histórico ascenso a Serie A en 2024.

Llegó al Como en 2022, donde disputó más de cien partidos y marcó 31 goles, incluida una temporada decisiva que ayudó al club a regresar a la Serie A.

"Solo puedo darle las gracias a Cutrone. Si juega toda la temporada marcará entre 10 y 12 goles en la Serie A, estoy seguro", dijo Fàbregas en rueda de prensa al respecto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Siempre se ha entregado al máximo, tiene una mentalidad fuerte y quiere ir al Mundial. Aquí no puedo garantizarle quién juega y quién no", explicó el técnico.

Es el segundo delantero que se marcha del club en las últimas horas, después de la salida del español Iván Azón al Ipswich Town inglés.