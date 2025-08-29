De la Fuente del regreso de Carvajal y Rodri: "Son los mejores del mundo en su posición"

"La noticia más importante es que de nuevo están con nosotros, de vuelta ya y disfrutando de su pasión. Lo primero en sus clubes y de cara a la selección donde son muy importantes, son los capitanes, los mejores del mundo en su posición. Nos aportan muchísimo en el terreno de juego y fuera. Lo celebramos", dijo en rueda de prensa.

"Es una nueva etapa, nos van a aportar mucho y necesitamos a toda la gente implicadísima, con las ideas muy claras. Tenemos una clasificación durísima y queremos consolidar el concepto 'familia'. Carva y Rodri están en perfectas condiciones, he hablado mucho con ellos y saben el rol que van a tener en la concentración. Que vengan no quiere decir que vayan a jugar, pero su papel es vital para nosotros", añadió.

Otra de las novedades del seleccionador español para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026, es la presencia de Jesús Rodríguez.

"El año pasado le seguimos, como jugador de la sub-21 compitió en el Europeo y ha empezado muy bien el año. Es el momento oportuno y lo hemos valorado. Al igual que el mes que viene irán entrando otros con total normalidad, hay que poner en valor la importancia del fútbol base español. Tenemos una cantera excepcional", valoró.

De la Fuente espera la mejor versión de "un jugador de banda, con desborde, llegada, centro y descaro", que destacó que tras cambiar el Betis por el Como ha pasado a jugar por banda izquierda, pero que responde al patrón de "gente decidida y valiente", que busca en sus jugadores.

La situación de Aymeric Laporte, que desea abandonar el fútbol árabe para regresar a Europa y con firmes opciones de regresar al Athletic Club, es seguida de cerca por el cuerpo técnico de la selección española. De la Fuente le espera para el Mundial y le dejó un mensaje claro.

"He hablado con él, tiene descanso mientras que se solucione todo porque Laporte es un jugador importantísimo para nosotros como Carva y Rodri, con un peso muy importante. Queremos a jugadores felices y eso pasa porque tengan su situación contractual arreglada. Cuando la tenga, contaremos con él. Ojalá en octubre pueda estar con nosotros", manifestó.

Preguntado por las celebraciones de Lamine Yamal, el técnico riojano dejó una defensa del jugador y resaltó su profesionalidad. Pidió que no se ponga el foco en lo que sale del terreno de juego.

"Para mí la celebración no fue ponerse una corona, fue una chistera de mago porque ha vuelto a hacer magia. Hay que poner en valor otros aspectos, tenemos la costumbre de destacar lo más frívolo y hay que poner en valor que cuando tenía 16 años trabajaba como el que más con un talento descomunal. Todo lo que ha conseguido es gracias a eso, a su profesionalidad, y no a una fiesta o un gesto. Hay que poner en valor el trabajo que hay detrás", destacó.

También tuvo palabras para otra joven perla del Barcelona, Fermín López, que valora opciones del fútbol inglés o la continuidad en su club. "¿Qué le diría a Fermín? Son casos muy personales y cada uno tiene que valorar muchas cosas. El fútbol es la ley y la demanda, el plano económico debería ser secundario y el deportivo el primero".

"No sé lo que Fermín ha hablado con el club y su entrenador, desde fuera no puedo opinar, pero me gustaría que estos futbolistas españoles jueguen en España. Preferiría que siguiera jugando en España, pero entiendo que cada uno tenga su planteamiento", añadió mostrando su deseo.

De la Fuente mantiene la confianza en Álvaro Morata, convencido de que aún le quedan más capítulos con la selección española. "Aquí no se regala nada a nadie, Álvaro se lo ha ganado por toda su trayectoria y lo que transmite a los más jóvenes. Me dicen que tengo que renovar y tenemos una de las mejores selecciones del mundo. Ojalá tuviéramos a muchos Jesús Navas. Los más mayores tienen 32 años. Álvaro es muy importante dentro y fuera, nos suma mucho y va a tener todavía su momento y dándonos alegría. Es nuestro capitán y referencia para todos los jóvenes".