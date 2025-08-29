De la Fuente: "No siento presión por traer a Joan García"

"La presión es la que es. Si la hubiera sentido, lo habría traído. No la siento, ni por Joan ni por nadie", respondió De la Fuente cuando fue preguntado por si sintió presión para decidir sobre Joan García, cuya convocatoria habría aumentado en 5 millones de euros el pago de la operación entre el Barcelona y el Espanyol.

De la Fuente dejó las puertas abiertas de la selección española a Joan García, al que elogió. "Le conocemos desde hace muchísimo tiempo, ha estado conmigo en diferentes categorías. Tenemos al mejor preparador de poteros del mundo, les hacemos un seguimiento y Joan podía haber estado ahora como el año pasado, pero no por estar en el Barcelona, no miramos la procedencia de los jugadores"

"Aquí no vienen jugadores de clubes, esto es la selección española. No hagamos cábalas de los que vienen de cada club, no es importante. Lo importante es que vienen a defender un país y un escudo de la selección. Llegará el momento de Joan seguro porque es un grandísimo portero", sentenció.