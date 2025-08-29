De la Fuente pide "consenso" para el partido de LaLiga en Miami

"Siempre digo que máximo respeto a las decisiones de organismos competentes. Hay momentos para sentarse todos los actores y que tomen decisiones pensando en lo mejor para el fútbol español. Si van a beneficiarnos, adelante", aseguró en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

"Nosotros nos dedicamos a jugar. Lo que ahora nos está pareciendo novedoso, en unos años no será tanto porque será una norma y veremos hacia donde se encamina el fútbol. Si son acertadas o no y si se da en todo el mundo, pero lo importante es que haya consenso pensando en lo mejor para el fútbol español", añadió.