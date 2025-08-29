Fútbol Internacional

De la Fuente pide "consenso" para el partido de LaLiga en Miami

Las Rozas (Madrid), 29 ago (EFE).- El seleccionador español Luis de la Fuente pidió "consenso" para la disputa de un partido de LaLiga EA Sports, el duelo entre Villarreal-Barcelona, en Miami, y pidió que se sienten "todos los actores" para tomar una decisión que piensa que con los años se le dará normalidad.

29 de agosto de 2025 - 09:50
"Siempre digo que máximo respeto a las decisiones de organismos competentes. Hay momentos para sentarse todos los actores y que tomen decisiones pensando en lo mejor para el fútbol español. Si van a beneficiarnos, adelante", aseguró en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

"Nosotros nos dedicamos a jugar. Lo que ahora nos está pareciendo novedoso, en unos años no será tanto porque será una norma y veremos hacia donde se encamina el fútbol. Si son acertadas o no y si se da en todo el mundo, pero lo importante es que haya consenso pensando en lo mejor para el fútbol español", añadió.

