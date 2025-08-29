Duelo de urgencias en Montilivi

El conjunto rojiblanco atraviesa un inicio de campeonato para el olvido, tras un 1-3 contra el Rayo Vallecano y un 5-0 en Villarreal que destaparon todas las costuras de un equipo inseguro y descentrado.

Míchel Sánchez reconoció tras la debacle en La Cerámica que hay "demasiado ruido" alrededor del club, con piezas clave en la rampa de salida y refuerzos que aún no terminan de llegar. El hecho es que, la realidad de un Girona que hace menos de un año debutaba en la Liga de Campeones en el feudo del PSG, y terminó como un claro candidato al descenso, es alarmante e inquieta.

Tras las ventas de Miguel Gutiérrez y Ladislav Krejci —éste al Wolverhampton por 30 millones—, la afición vive con angustia el futuro inmediato. Los nombres de Azzedine Ounahi y Vladyslav Vanat aparecen como salvavidas, pero las sensaciones siguen siendo dramáticas.

Para recibir al Sevilla, otro equipo en horas bajas, el técnico recupera a Paulo Gazzaniga bajo palos, triste protagonista de la derrota con el Rayo, y pierde por lesión a Yangel Herrera. Bojan Miovski aguarda su salida al Rangers, mientras que Van de Beek, Abel Ruiz y Juan Carlos siguen en la enfermería, y Tsygankov es seria duda por molestias.

Con la defensa en permanente sobresalto, Míchel podría rearmarse con línea de cinco y varias novedades, entre ellas Arnau Martínez, David López, Àlex Moreno, Yáser Asprilla, Thomas Lemar o Stuani.

El Sevilla, por su parte, tampoco levanta cabeza. Tras perder en San Mamés (3-2) y caer en el Pizjuán ante el Getafe (1-2), el equipo de Matías Almeyda llega a Montilivi con un balance negativo (3 goles a favor y 5 en contra) y la sensación de caminar otra vez por la cuerda floja. Por ello, no le queda otra que exprimirse al máximo y dar un golpe sobre la mesa que recupere la autoestima tanto de la plantilla como de su escamada afición, que ya se ve por tercer año seguido en la estela de luchar por no pegar el 'segundazo'.

Con hasta siete bajas por lesión —entre ellas Nianzou, Jordán, Sow, Akor Adams y Lukébakio— y varios jugadores en la rampa de salida, la plantilla se tambalea. La inscripción de Gabriel Suazo y Alfon, ex del Celta de Vigo, ha sido un pequeño soplo de aire fresco para Almeyda, mientras que la inminente llegada de César Azpilicueta busca aportar jerarquía a una defensa cogida con alfileres.

Así, el único objetivo de un Sevilla muy venido a menos es hacer de la necesidad virtud para cambiar definitivamente el paso, decepcionante y ahora lleno de inquietud y recelo, ante un Girona que vive la misma circunstancia de incertidumbre ante un partido crucial para ambos, no por la fecha de lo que va de LaLiga, sino para recuperar autoestima e ilusión.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; David López (o Witsel), Jhon Solís; Asprilla, Lemar, Joel Roca; y Stuani.

Sevilla: Nyland; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Gudelj; Juanlu (o Ejuke), Alfon, Rubén Vargas; e Isaac Romero.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (comité madrileño).

-Puestos: Girona (20º); Sevilla (18º).

Míchel: "Es muy importante que mañana empiece la temporada del Girona".

Matías Almeyda: "Hay que dejar de pensar que todo está mal, lo malo llama a lo malo y también al revés".

Altas: Paulo Gazzaniga tras cumplir sanción en el Girona; Suazo y Alfon, recién inscritos en LaLiga por el Sevilla.

Bajas: Donny van de Beek, Yangel Herrera, Juan Carlos Martín y Abel Ruiz, por lesión, y Bojan Miovski, por decisión técnica, por parte del Girona; Stanis Idumbo (traspasado al Mónaco); Ramón Martínez, Jordán, Januzaj, Sow, Akor Adams y Lukébakio, por lesión; Nianzou; y el portero Odysseas Vlachodimos e Iheanacho, pendientes de inscripción, por el Sevilla.

- El dato: El Sevilla puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas ante el Girona con un 1-2 en Montilivi en enero.