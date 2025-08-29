El Alavés del 'Chacho' Coudet ficha a Denis Suárez para dos temporadas

El gallego cuenta con una amplia y contrastada trayectoria en el fútbol de elite y destaca “por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar el ritmo de los partidos”, según señaló el club en una nota de prensa.

Suárez se formó en la cantera del Celta y posteriormente firmó por el Manchester City.

Después llamó la atención del FC Barcelona, con el que debutó en Primera División.

Luego firmó por el Arsenal y después por el Sevilla, volvió al Celta, y de ahí firmó por el Villarreal.

A lo largo de su carrera acumula más de 250 partidos en Primera División, además de contar con experiencia en competiciones europeas.

Ha levantado seis títulos de campeón, entre Ligas, Copas del Rey y una Liga Europa.

Denis Suárez coincidió en el club vigués con el que será su entrenador en el Alavés, el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet.

Según el conjunto vasco aportará "creatividad, último pase y experiencia a un centro del campo que gana un perfil diferencial para afrontar las próximas temporadas en la elite".