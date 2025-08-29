El Atlético Mineiro despide al técnico Cuca a menos de un mes del cruce con Bolívar

Cuca pone fin así a su cuarta etapa como preparador del conjunto de Belo Horizonte, en la que ha dirigido al primer equipo en 47 partidos, con un balance de 22 victorias, 13 empates y 12 derrotas.

El entrenador dijo entender su salida ante la mala racha de resultados en la Liga brasileña, donde el Atlético Mineiro marcha en la segunda mitad de la clasificación, con 24 puntos en 19 jornadas, muy lejos del Flamengo, líder con 46 enteros.

Además, el pasado miércoles, el equipo encajó en casa una dura derrota, por 0-2, ante Cruzeiro, su máximo adversario, en la ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil.

En declaraciones al club, Cuca achacó el mal rendimiento a la pérdida de "jugadores importantísimos" que le "hicieron mucha falta".

Agradeció a la plantilla por la entrega y a la directiva por la confianza, y lamentó el mal sabor de boca dejado a los aficionados.

"Quería ser campeón nuevamente con ellos. Tenía muchas expectativas en la Copa Sudamericana. Mi alegría era hacerlos felices. Nada apaga lo que hicimos juntos. El 'Galo' siempre estará en mi corazón y en el de mi familia", concluyó.

El cuadro brasileño se medirá al Bolívar el próximo 17 de septiembre en La Paz, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y una semana después decidirá la eliminatoria en Belo Horizonte.

Cuca es el entrenador más laureado del Atlético Mineiro, con el que logró una Copa Libertadores (2013), una Liga y una Copa do Brasil (2021), entre otros títulos.

En total, ha liderado el banquillo del 'Galo' en 292 partidos, con 157 victorias en su bolsillo.

La directiva del club agradeció en una nota el "profesionalismo y la dedicación" del técnico y le deseó buena suerte en su carrera.