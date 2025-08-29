El Barça sigue preparando el duelo ante el Rayo pendiente de Fermín y de las inscripciones

Sant Joan Despí (Barcelona), 29 ago (EFE).- El Barcelona ha completado este viernes el tercer entrenamiento de la semana con el interrogante sobre el futuro de Fermín López, noticia en los últimos días por el interés del Chelsea en ficharle, y a la espera de inscribir en LaLiga a Gerard Martín, Wojciech Szczesny y Roony Bardghji.