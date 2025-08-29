El Barça sigue preparando el duelo ante el Rayo pendiente de Fermín y de las inscripciones

El internacional español debe decidir si acepta la propuesta del conjunto londinense, pues el Barça solo estudiará la oferta si cumple con los requisitos económicos del club y es el propio jugador el que pide salir.
Como ya sucedió en los dos entrenamientos previos al de este viernes, Fermín se ha ejercitado con normalidad a las órdenes del entrenador Hansi Flick junto al resto de los futbolistas disponibles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el partido de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, este domingo en Vallecas contra el Rayo.
También han trabajado con normalidad el lateral Gerard Martín, el portero Wojciech Szczesny y el delantero Roony Bardghji, que continúan sin estar dados de alta en LaLiga.
El club prevé que los tres jugadores queden inscritos antes del cierre del mercado sin necesidad de realizar ninguna venta significativa.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por ello, la junta directiva podría ampliar, si fuera necesario, el aval de 7 millones de euros con el que ya dio de alta a Joan García y Marcus Rashford antes de la primera jornada liguera para completar las inscripciones pendientes.
El primer equipo azulgrana realizará este sábado (9:30 CET) el último entrenamiento antes de la disputa del partido contra el Rayo. Tras la sesión, Flick comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 12:00 CET.