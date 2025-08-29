El Benfica llega a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Aktürkoglu

Lisboa, 29 ago (EFE).- El Benfica informó este viernes que llegó a un acuerdo preliminar con el Fenerbahçe para el traspaso del extremo internacional turco Kerem Aktürkoglu, por 22,5 millones de euros.