El Benfica llega a un acuerdo con el Fenerbahçe para el traspaso de Aktürkoglu

En un breve comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Benfica añadió que el valor del traspaso podría ascender a 25 millones en función de determinados objetivos.
Además, el conjunto lisboeta detalló que informó de este acuerdo al anterior club de Aktürkoglu, el Galatasaray, que pactó con las 'águilas' el derecho de preferencia por el futbolista.
Kerem Aktürkoglu, de 26 años, regresa así a Estambul, donde representó al máximo rival del Fenerbahçe, el Galatasaray, durante cuatro temporadas, en las que capitaneó el equipo y ganó tres veces seguidas la Liga de Turquía.
Llegó al Benfica al comienzo de la pasada campaña y ahora se despide tras 17 goles y 11 asistencias en 58 partidos.
En su palmarés cuenta con una Copa de la Liga y la Supercopa de Portugal conquistada recientemente.
Su último gol con la camiseta del Benfica fue el pasado miércoles y precisamente contra el Fenerbahçe, lo que dejó al equipo turco fuera de la Liga de Campeones y propició este viernes la destitución del técnico José Mourinho.