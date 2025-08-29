El Besiktas destituye a Solskjaer tras caer eliminado en la previa de la Liga Conferencia

Ankara, 29 ago (EFE).- El Besiktas de Estambul anunció este viernes la rescisión del contrato de su técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer, tras la eliminación del equipo en la ronda previa de la Liga Conferencia de la UEFA frente al Lausana suizo.