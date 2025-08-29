El chileno Suazo, entre las novedades de la lista de Matías Almeyda para el Girona-Sevilla

Tras ser dados de alta el jueves ante LaLiga el internacional con Chile y el ex del Celta Alfon, Almeyda facilitó en la tarde de este viernes una citación para el desplazamiento a Gerona que incluye a ambos refuerzos de este verano, así como al meta internacional griego Odysseas, que se han perdido las dos primeras jornadas por los problemas con el límite salarial.

Una vez solventados esos requisitos de LaLiga, sustituyen en la lista del Sevilla con respecto a la última derrota contra el Getafe (1-2) a dos jugadores lesionados, el extremo belga Dodi Lukébakio y el delantero nigeriano Akor Adams, y al lateral izquierdo Adrià Pedrosa, presumiblemente por decisión técnica al estar en la rampa de salida en este mercado estival.

Además, han regresado a la convocatoria del equipo hispalense dos jugadores del Sevilla Atlético: el carrilero izquierdo Joaquín Martínez 'Oso' y el delantero madrileño Álex Costa, mientras que, con la entrada de Odysseas, portero nacido en Alemania con pasaporte griego, sale el joven cancerbero del filial Rafa Romero.

Aparte del extremo belga Stanis Idumbo, traspasado al Mónaco, y del recién llegado Azpilicueta, no convocado al haberse hecho oficial su incorporación este mismo viernes, son bajas el punta nigeriano Kelechi Iheanacho -no inscrito- y los lesionados Lukébakio, Adams, el suizo Djibril Sow, el francés Tanguy Nianzou, el belga Adnan Januzaj y Joan Jordán.

Los veintiún citados por Almeyda, según informó el club, son los porteros Nyland, Odysseas y Alberto Flores; los defensas Carmona, Juanlu, Kike Salas, Marcao, Castrín, Suazo y Oso; los centrocampistas Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Miguel Sierra y Edu Altozano; y los atacantes Rubén Vargas, Ejuke, Peque, Isaac, Alfon y Álex Costa.

El duelo entre el Girona y el Sevilla, que se disputará este sábado a las 19.30 horas (17.30 GMT), corresponde a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).