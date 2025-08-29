El Elche español homenajea al argentino Javier Pastore

El futbolista cordobés, que llegó como gran refuerzo del Elche para afrontar su anterior aventura en Primera, recibió una camiseta conmemorativa con el número 15, su dorsal en el equipo, de manos del director general del club, Pedro Schinocca, en reconocimiento a su trayectoria.

Pastore, que recibió una atronadora ovación de parte de la afición ilicitana, llegó al Elche procedente del Roma italiano en los últimos días de mercado del curso 2021-2022 muy condicionado por sus problemas físicos y apenas pudo disputar 13 partidos.

Esa temporada, el internacional argentino contribuyó con cuentagotas a una plácida permanencia del Elche, que firmó la mejor puntuación de su historia en Primera.

En su segunda temporada, el argentino, que nunca encontró su mejor condición física, sólo disputó cuatro minutos, los últimos del partido de la segunda jornada ante el Almería, y abandonó el equipo, colista de la competición, coincidiendo con el parón por el Mundial de Catar, por lo que no pudo despedirse sobre el césped de los aficionados ilicitanos.

