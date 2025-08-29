El español Samu se recupera de su lesión y regresa a las opciones del Oporto

Lisboa, 29 ago (EFE).- El delantero español del Oporto Samu Aghehowa se ha recuperado de su lesión y estará disponible para el partido de este sábado contra el Sporting, confirmó este viernes el entrenador de los 'dragones', el italiano Francesco Farioli.