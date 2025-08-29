El español Samu se recupera de su lesión y regresa a las opciones del Oporto

En la rueda de prensa previa al clásico de la cuarta jornada de la Liga de Portugal, Farioli adelantó que Samu "estará en el partido", aunque no aclaró si en el once inicial, y elogió el "compromiso" del artillero melillense.
"Tenemos que felicitarle por su esfuerzo. Desde que se lesionó ha trabajado duro, ha trabajado 12 horas al día, ha hecho todos los tratamientos, todo el trabajo. Ha demostrado su compromiso, se merece formar parte del partido", comentó el técnico italiano.
Samu, de 21 años, salió entre lágrimas durante la primera parte del partido del Oporto contra el Gil Vicente (victoria por 0-2) el pasado 18 de agosto debido a una lesión muscular en el muslo izquierdo.
Por esta razón, el exjugador del Atlético de Madrid se perdió un partido de liga del Oporto y no fue incluido en la lista anunciada por el seleccionador Luis de la Fuente para los primeros partidos de España de clasificación para el Mundial de 2026.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Oporto recupera así para el clásico contra el campeón Sporting a su máximo goleador, que comenzó la temporada con un doblete.