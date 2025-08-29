El Liverpool no cierra la puerta a más fichajes

Los 'Reds' han firmado este mercado a Florian Wirtz, por 125 millones de euros, Hugo Ekitike (95), Milos Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31), además de haber ingresado 220 millones por ventas como la de Luis Díaz y Darwin Núñez.

Pese a este importante desembolso, dirigido a revalidar la Premier League y poder competir por la Champions, Arne Slot no descarta algún movimiento más antes de que el próximo lunes acabe el mercado de fichajes.

"Como siempre, tratamos de firmar a jugadores que nos puedan ayudar. Después de los dos primeros partidos, no hay razones para quejarse y para pensar que necesitamos algo más, pero si podemos fortalecer la plantilla lo haremos, siempre y cuando sea por el dinero adecuado y sea el jugador adecuado. Veremos si hacemos algo y qué podemos hacer", dijo el técnico holandés este viernes en rueda de prensa.

Los dos objetivos del Liverpool por Marc Guehi y Alexander Isak, pero ambos tienen un precio muy elevado para lo que está dispuesto a ofrecer el Liverpool. En el caso del central inglés del Crystal Palace existe la posibilidad de ficharlo gratis el próximo verano, cuando acabe su actual contrato.

Por Isak, el Liverpool ofreció 126 millones de euros hace unas semanas, oferta que fue rechazada por el Newcastle United, que valora al futbolista en 170 millones. El sueco lleva semanas tratando de forzar su marcha, se entrena al margen de sus compañeros y no ha entrado en las dos primeras convocatorias.