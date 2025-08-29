El Medellín apunta al liderato en la casa del necesitado Deportivo Cali

El DIM es segundo con 16 puntos, a uno del Junior, y espera reivindicar su buen momento en el estadio Deportivo Cali, pues actualmente suma cinco victorias consecutivas en el campeonato y está mostrando un rendimiento sobresaliente.

El entrenador del equipo, Alejandro Restrepo, contará para este partido con sus principales figuras, como el atacante argentino Francisco Fydriszewski; el creativo Jarlan Barrera; el centrocampista Baldomero Perlaza, y el central Daniel Londoño.

Al frente estará el Deportivo Cali, que ha tenido una campaña irregular y necesita una victoria para escalar posiciones, pues actualmente es undécimo con 10 puntos, a dos del campeón Independiente Santa Fe que es octavo y ocupa actualmente el puesto que da el último cupo a los cuadrangulares semifinales.

Los caleños vienen de empatar 0-0 en casa del Boyacá Chicó, tras lo cual su entrenador, Alberto Gamero, manifestó: "nadie puede estar satisfecho con 10 puntos de 24 posibles, indudablemente".

"Estoy mentalizado en que estamos corrigiendo, en que tenemos que mejorar muchas cosas y meternos entre los ocho", afirmó el estratega.

Para este encuentro, Gamero no contará con el centrocampista Yani Quintero, expulsado en el partido contra Chicó, y se espera que sea reemplazado por el juvenil Matías Orozco.

De resto, el entrenador contará con el resto de su nómina, incluido el portero Alejandro Rodríguez, el experimentado lateral Luis Orejeula, el central uruguayo Joaquín Varela y el veterano delantero Avilés Hurtado, exjugador de los clubes mexicanos Tijuana, Pachuca y Monterrey, entre otros.

El Junior defenderá este viernes el primer lugar cuando reciba, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, a Llaneros, una de las sorpresas del torneo, pues ocupa el quinto lugar con 14 unidades.

Los barranquilleros vienen golpeados tras perder 3-0 con Millonarios el fin de semana pasado y necesitan de una victoria para reafirmarse en el primer lugar y recuperar la confianza perdida tras su visita a Bogotá.

Para conseguirlo, el uruguayo Arias espera repetir buena parte de la nómina que venció 2-0 el martes al Atlético FC de la segunda división por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

Entre los titulares del equipo se espera que estén el portero uruguayo Mauro Silveira; el central paraguayo Javier Báez, que anotó un doblete esta semana; el centrocampista Guillermo Celis, de buenas actuaciones en los últimos partidos, y el veterano atacante Teo Gutiérrez, que se está abriendo espacio en el once titular de Arias.

29.08: Junior-Llaneros y Águilas Doradas-Millonarios.

30.08: Boyacá Chicó-Unión Magdalena, Deportivo Pereira-Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali-Independiente Medellín.

31.08: Atlético Nacional-Envigado, Alianza-América de Cali, La Equidad-Deportivo Pasto y Deportes Tolima-Fortaleza.

01.08: Once Caldas-Independiente Santa Fe.