El Nápoles despide a la histórica voz del Estadio Diego Armando Maradona

"Pase lo que pase, sabed que siempre he dado lo mejor de mí y he tratado a todos con respeto. Sin embargo, a veces dar lo mejor no es suficiente", publicó en redes sociales el productor y DJ italiano.

Sus palabras provocaron la inmediata reacción de la afición del Nápoles, decepcionada con la decisión del club de terminar la relación con la mítica voz de los dos 'Scudetti', reconocida en toda Italia por su intensidad, responsable de que el ambiente del Maradona sea uno de los más hostiles para los rivales.

El club, por su parte, anunció una colaboración con la productora 'Golden Boys' para dirigir la producción artística los días de partido en el estadio. Dicha productora pertenece a Geolier, artista napolitano con 4.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y seguidor confeso del equipo partenopeo.

El despido de 'Decibel' Bellini, con el que Geolier pretendía colaborar en los días de partido, provocó que revocara el contrato recién firmado con el club italiano.

"Tras los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, Golden Boys rompe su colaboración con el Nápoles para la dirección artística de la jornada. Desde la primera conversación informal, la intención de Golden Boys era trabajar junto a 'Decibel' Bellini, pero el club ha decidido destituirlo de su cargo", informó en sus redes sociales el cantante.

"Yo, Emanuele (Geolier), pedí al club que readmitiera a 'Decibel' Bellini como locutor, pero no fue así. Por lo tanto, por la amistad y el aprecio que me une a Daniele, he decidido no firmar definitivamente la colaboración con el Nápoles. Y si Daniele no vuelve al estadio, las puertas de mi casa, como hijo de Nápoles que es, siempre estarán abiertas para él. Esto no cambia mi apoyo al equipo, que poco tiene que ver con las decisiones del club. ¡Forza Napoli!", añadió.