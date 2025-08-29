El Oporto, con el español Borja Sainz en racha, se medirá al Sporting en el clásico

Sainz lideró con su doblete la victoria de los 'dragones' en la última ronda frente al Casa Pia (4-0) y se erige como el aval ofensivo del conjunto ante el Sporting, en ausencia por lesión de su compatriota Samu Aghehowa.

Mientras, el Sporting también cumplió en la jornada anterior, 1-4 sobre el Nacional, con una exhibición de lujo de Pedro Gonçalves, autor de un triplete.

En este partido también se vio una mayor sintonía entre los elementos del ataque de los 'leones' y su nuevo refuerzo, el colombiano y ex del Almería Luis Suárez, que contribuyó con un par de asistencias y que obligará a la defensa blanquiazul a no bajar la guardia.

El domingo, el Benfica -uno de los rivales del Real Madrid en la Liga de Campeones-, visitará al recién ascendido Alverca, que cuenta entre sus propietarios con la estrella madridista Vinícius Júnior.

Las 'águilas' aseguraron este miércoles su presencia en 'Champions' con un triunfo ante el Fenerbahçe (1-0) y ganaron al Tondela en la jornada anterior (3-0), por lo que aún no han encajado ningún gol en lo que va de campaña.

Ahora volverán a enfrentarse al Alverca, que aún no conoce la victoria en su regreso a la máxima categoría tras una ausencia de 21 años.

Son muchos los refuerzos para este curso del equipo de Vini Jr, 31 hasta el momento, entre ellos los españoles Sergi Gómez, ex del Sevilla, Celta y Espanyol, y Tomás Mendes, cedido por el Alavés.

También el domingo, el Braga visitará el campo del Rio Ave, partido en el que los del técnico mallorquín Carlos Vicens -exasistente de Pep Guardiola en el Manchester City- intentarán recuperar el terreno perdido con el empate en casa de la ronda anterior frente al AVS (2-2).

Este punto se consiguió gracias al delantero valenciano Fran Navarro, que en los últimos minutos sustituyó al ex del Barça Pau Víctor y logró en el 87' la diana que evitó un panorama peor.

Partidos de la cuarta jornada de la Liga de Portugal: