El Oviedo tiene "ese punto de energía después del ascenso", según técnico de Real Sociedad

En la rueda de prensa que ofreció este viernes, valoró los dos primeros partidos que ha jugado el conjunto ovetense en este regreso a la Primera División del fútbol español, ante Villarreal CF y Real Madrid, ya que ambos rivales eran muy difíciles y en los dos los ovetenses compitieron bien, por lo que no se fía de ellos.
La Real Sociedad sigue inmersa en el mercado, un aspecto que el entrenador confesó que le afecta, aunque consideró que su plantilla el 2 de septiembre, después del cierre, no será muy diferente a la de hoy.
Dos de las salidas que se han oficializado esta semana y las dos de canteranos: Jon Pacheco cedido al Deportivo Alavés y Urko González de Zárate traspasado al RCD Espanyol.
Según el entrenador realista, "era imposible que no saliesen jugadores de casa". "Vamos a ver cómo cierra el mercado y cómo concretamos las fichas que hay disponibles", añadió.
Otro de los que se encuentra en la rampa de salida es el lateral derecho Hamari Traoré, quien, según el entrenador irundarra, se encuentra "en conversaciones abiertas en este final de mercado".
En estas últimas jornadas podrían salir también jugadores como Álvaro Odriozola, Sheraldo Becker, Javi López o Sadiq Umar.