El Oviedo tiene "ese punto de energía después del ascenso", según técnico de Real Sociedad

San Sebastián (España), 29 ago (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, destacó este viernes que su próximo rival, el Real Oviedo, equipo del Grupo Pachuca, tiene "ese punto de energía después del ascenso" que les hace pensar "que pueden arrancar bien la competición".