El París FC ficha a la promesa colombiana Karla Torres

En un comunicado, el París FC femenino, que jugará la fase previa de acceso a la Champions este septiembre, destacó que la jugadora está considerada "una de las grandes esperanzas del fútbol colombiano".

Torres, formada en el CD Generaciones Palmiranas, ha jugado en el Independiente Santa Fe (Colombia) y Leicester City.

La presidenta de la sección femenina del París FC, Marie-Christine Terroni, juzgó que Karla Torres era la contratación que "imperiosamente necesitaba" el club para cerrar su efectivo.

El París FC femenino es uno de los tres grandes del fútbol francés, junto al PSG y Olympique de Lyon, dominador nacional y en el plano europeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy