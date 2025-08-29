El Rayo Vallecano se enfrentará a Lech Poznan y Slovan Bratislava

El conjunto madrileño recibirá a Lech Poznan (POL), Drita (KOS) y Shkendija (MKD), y visitará al Slovan Bravislava (SVK), Jabiellonia (POL) y al Hacken (SWE).

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá seis jornadas, que se disputarán entre el 2 de octubre y el 18 de diciembre. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 27 de mayo de 2026 en Leipzig (Alemania).