Enfrentamientos de la primera fase de la Liga Europa

- Roma (ITA) jugará en casa ante Lille (FRA), Viktoria Plzen (CZE), Midtjylland (DIN) y Stuttgart (GER) y visitará a Rangers (ESC), Celtic (ESC), Niza (FRA) y Panathinaikos (GRE),

- Oporto (POR) jugará en casa ante Rangers (ESC), Estrella Roja (SRB), Niza (FRA) y Malmoe (SWE), y visitará a Salzburgo (AUT), Viktoria Plzen (CZE), Nottingham (ING) y Utrecht (NED)

- Rangers (ESC) jugará en casa ante Roma (ITA), Braga (POR), Ludogorets (BUL) y Genk (BEL) y visitará a Oporto (POR), Ferencvaros (HUN), Sturm Graz (AUT) y Brann (NOR)

- Feyenoord (NED) jugará en casa ante Aston Villa (ING), Celtic (ESC), Sturm Graz (AUT) y Panathinaikos (GRE) y visitará a Betis (ESP), Braga (POR), FCSB (RUM) y Stuttgart (GER)

- Lille (FRA) jugará en casa ante a Dinamo Zagreb (CRO), PAOK (GRE), Friburgo (GER) Y Brann (NOR), y visitará a Roma (ITA), Estrella Roja (SRB), Young Boys (SUI) y Celta (ESP)

- Dinamo Zagreb (CRO) jugará en casa ante Betis (ESP), Fenerbahce (TUR), FCSB (RUM) y Celta (ESP) y visitará a Lille (FRA), Maccabi Tel Aviv (ISR), Midtjylland (DIN) y Malmoe (SWE)

- Betis (ESP) jugará en casa ante Feyenoord (NED), Lyon (FRA), Nottingham (ING) y Utrecht (NED) y visitará a Dinamo Zagreb (CRO), PAOK (GRE), Ludogorets (BUL) y Genk (BEL)

- Salzburgo (AUT) jugará en casa ante Oporto (POR), Ferencvaros (HUN), Basilea (SUI) y Go Ahead Eagles (NED), y visitará a Aston Villa (ING), Lyon (FRA), Friburgo (GER) y Bolonia (ITA)

- Aston Villa (ING) jugará en casa ante Salzburgo (AUT), Maccabi Tel Aviv (ISR), Young Boys (SUI) y Bolonia (ITA), y visitará a Feyenoord (NED), Fenerbahce (TUR), Basilea (SUI) y Go Ahead Eagles (NED)

- Fenerbahce (TUR) jugará en casa ante Aston Villa, Ferencvaros, Niza y Stuttgart, y visitará a Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, FCSB y Brann

- Braga (POR) jugará en casa ante Feyenoord, Estrella Roja, Nottingham y Genk, y visitará a Rangers, Celtic, Niza y Go Ahead Eagles.

- Estrella Roja (SRB) jugará en casa ante Lille, Celtic, FCSB y Celta, y visitará a Oporto, Braga, Sturm Graz y Malmoe

- Lyon (FRA) jugará en casa ante Salzburgo, PAOK, Basilea y Go Ahead Eagles, y visitará a Betis, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Utrecht

- PAOK (GRE) jugará en casa ante Betis, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Brann, y visitará a Lille, Lyon, Ludogorets y Celta.

- Viktoria Plzen (CZE) jugará en casa ante Oporto, Fenerbahce, Friburgo y Malmoe, y visitará a Roma, Ferencvaros, Basilea y Panathinaikos.

- Ferencvaros (HUN) jugará en casa ante Rangers, Viktoria Plzen, Ludogorets y Panathinaikos, y visitará a Salzburgo, Fenerbahce, Nottingham y Genk.

- Celtic (ESC) jugará en casa ante Roma, Braga, Sturm Graz y Utrecht, y visitará a Feyenoord, Estrella Roja, Midtjylland y Bolonia.

- Maccabi Tel Aviv (ISR) jugará en casa ante Dinamo Zagreb, Lyon, PAOK y Bolonia, y visitará a Aston Villa, PAOK, Friburgo y Stuttgart

- Young Boys (SUI) jugará en casa ante Lille, Lyon, Ludogorets y Panathinaikos, y visitará a Aston Villa, Viktoria Plzen, FCSB y Stuttgart

- Basilea (SUI) jugará en casa ante Aston Villa, Viktoria Plzen, FCSB y Stuttgart, y visitará a Salzburgo, Lyon, Friburgo y Genk.

- Mikdtjylland (DIN) jugará en casa ante Dinamo Zagreb, Celtic, Sturm Graz y Genk, y visitará a Roma, Maccabi Tel Aviv, Nottintham y Brann

- Friburgo (GER) jugará en casa ante Salzburgo, Maccabi Tel Aviv, Basilea y utrecht, y visitará a Lille, Viktoria Plzen, Niza y Bolonia.

- Ludogorets (BUL) jugará en casa Betis, PAOK, Niza y Celta, ante y visitará a Rangers, Ferencvaros, Young Boys y Malmoe.

- Nottingham (ING) jugará en casa ante Oporto, Ferencvaros, Midtjylland y Malmoe, y visitará a Betis, Braga, Sturm Graz y Utrecht.

- Sturm Graz (AUT) jugará en casa ante Rangers, Estrella Roja, Nottingham y Brann, y visitará a Feyenoord, Celtic, Midtjylland y Panathinaikos.

- FCSB (RUM) jugará en casa ante Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys y Bolonia, y visitará a Dinamo Zagreb (CRO), Estrella Roja, Basilea y Go Ahead Eagles.

- Niza (FRA) jugará en casa ante Roma, Braga, Friburgo y Go Ahead Eagles, y visitará a Oporto, Fenerbahce, Ludogorets y Celta.

- Bolonia (ITA) jugará en casa ante Salzburgo, Celtic, Friburgo y Brann, y visitará a Aston Villa, Maccabi Tel Aviv, FCSB y Celta.

- Celta (ESP) jugará en casa ante Lille, PAOK, Niza y Bolonia, y visitará a Dinamo Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Stuttgart.

- Stuttgart (GER) jugará en casa ante Feyenoord, Maccabi Tel Aviv, Young Boys y Celta, y visitará a Roma, Fenerbahce, Basilea y Go Ahead Eagles.

- Panathinaikos (GRE) jugará en casa ante Roma, Viktoria Plzen, Sturm Graz y Go Ahead Eagles, y visitará a Feyenoord, Ferencvaros, Young Boys y Malmoe.

- Malmoe (SWE) jugará en casa ante Dinamo Zagreb, Estrella Roja, Ludogorets y Panathinaikos, y visitará a Oporto, Viktoria Plzen, Nottingham y Genk.

- Go Ahead Eagles (NED) jugará en casa ante Aston Villa, Braga, FCSB y Stuttgart, y visitará a Salzburgo, Lyon, Niza y Panathinaikos.

- Utrecht (NED) jugará en casa ante Oporto, Lyon, Nottingham y Genk, y visitará a Betis, Celtic, Friburgo y Brann.

- Genk (BEL) jugará en casa ante Betis, Ferencvaros, Basilea y Malmoe, y visitará a rangers, Braga, Midtjylland y Utrecht.

- Brann (NOR) jugará en casa ante Rangers, Fenerbahce, Mikdtjylland y Utrecht, y visitará a Lille, PAOK, Sturm Graz y Bolonia.