Guardiola, sobre la convocatoria de Rodri: "Si está sano, tiene mi apoyo"

Londres, 29 ago (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, confirmó que no ha hablado con Luis de la Fuente, seleccionador de España, sobre la convocatoria de Rodrigo Hernández, pero aseguró que si un jugador está sano siempre tendrá su apoyo para ir con el equipo nacional.