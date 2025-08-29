Ibai Gómez: "En nuestro ADN, la mentalidad es innegociable"

El club del Principado, con las bajas por lesión de Josep Cerdà y Martí Vilà, llega invicto al partido del domingo (17.00 horas, 15.00 GMT), después de lograr un empate (1-1) contra la UD Las Palmas en Gran Canaria y de vencer por 1-3 al Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

"Estamos muy contentos de este inicio de liga, pero tenemos que seguir con humildad y sabiendo que en LaLiga Hypermotion no es fácil puntuar. Por tanto, seguiremos con la dinámica de trabajo, de querer y de tener pasión", afirmó.

Será el primer partido como local y contra un rival que llega de golear por 5-1 a la Cultural Leonesa y de empatar a 0 en Ríazor contra el Deportivo de la Coruña. "Siempre es importante hacerse fuerte en los partidos como local. Normalmente en una liga se sacan más puntos en casa que fuera y nos tocará hacer de Encamp un fortín. Y los aficionados pues en nuestras manos estará que se sientan identificados con nosotros. No les vamos a fallar", comentó.

El técnico de Bilbao también analizó al Burgos de Luis Miguel Ramis, sobre el que dijo que está haciendo "un gran trabajo desde hace temporadas".

"Seguro que nos presionarán mucho en nuestras iniciaciones de juego. Ellos se sienten muy cómodos planteando un 4-4-2. Tienen un gran entrenador y también a grandes jugadores. Además son muy peligrosos en el balón parado. A ver si somos capaces de hacerles daño, pero a un equipo como el Burgos es difícil", aseveró.

Gómez comentó que el ADN de su equipo, cuyo propietario es el exfutbolista del F.C. Barcelona y de la selección española Gerard Piqué, es el de "ser un equipo intenso, enérgico y ordenado".

El domingo debutará el joven defensa central húngaro, Antal Yaakobishvili, que ya tiene la documentación en regla. El jugador llegó cedido del Girona y es el hermano de Áron, el portero también del FC Andorra. "¿Si está cerrada la plantilla? Yo estoy encantado con lo que tengo", sentenció Ibai Gómez.