Iraola apunta al fichaje de un central

"Estamos buscando fichar un central tras la salida de Chris Mepham, y podrían producirse cambios en otras posiciones también. En los últimos dos o tres días siempre pasan muchas cosas", afirmó.

Los 'Cherries' han perdido tres piezas claves en defensa como Dean Huijsen, traspasado al Real Madrid por 59 millones, Milos Kerkez al Liverpool por una cifra en torno a los 47 millones e Illia Zabarnyi al PSG por 63 millones de euros, a las que se ha sumado Chris Mepham que ha fichado por el West Bromwich Albion.

El técnico, que confirmó la vuelta de Justin Kluivert y Ryan Christie, explicó que Lewis Cook continúa con su recuperación, mientras que Enes Ünal seguirá de baja a largo plazo y Julián Araujo no podrá jugar por suspensión tras la tarjeta roja recibida en la Copa de la Liga.

Sobre su próximo rival, el Tottenham, Iraola explicó: "No me sorprende que estén haciendo tan bien las cosas. Tienen un gran entrenador y jugadores de calidad. Nuestro enfoque será diferente al del partido contra Wolves; debemos adaptarnos al ritmo físico y al control que impondrán ellos".

