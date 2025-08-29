Jashari se fractura el peroné en un choque con el mexicano Giménez

"Quiero dar las gracias a todos por el apoyo y los mensajes. Mi único objetivo es trabajar duro, volver más fuerte que nunca y contribuir a alcanzar los objetivos que tenemos como equipo. ¡Forza Milan!", expresó el futbolista en redes sociales.
La lesión tuvo lugar este jueves, durante el partido final del entrenamiento de los de Massimiliano Allegri, en un choque fortuito con Giménez.
El centrocampista suizo, llamado a ser el compañero del croata Luka Modric en la tarea organizativa del combinado 'rossonero', por el momento no pasará por el quirófano y "seguirá una terapia conservadora" para la recuperación, que se estima en 8 semanas, tal y como informó el Milan.
Jashari, de 23 años, llegó este verano a Milán (norte) procedente del Brujas belga por unos 35 millones de euros. En 2024 jugaba en el modesto Lucerna, pero su eclosión en el Brujas, donde fue nombrado mejor jugador de la liga belga, valió la inversión milanista.
El Milan, por tanto, acudirá con una baja sensible para la segunda jornada de Serie A, en la que se medirá al Lecce obligado a ganar tras la derrota inicial ante el recién ascendido Cremonese.