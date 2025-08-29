Joao Felix se luce con un triplete y Cristiano marca en el inicio de la liga saudí

Redacción deportes, 29 ago (EFE).- El inicio de la Liga de Arabia Saudí para el Al Nassr, uno de los aspirantes al título, supuso un lucimiento individual para Joao Felix, que firmó un triplete, y un capítulo más en la trayectoria goleadora de Cristiano Ronaldo, que contribuyó, igual que el francés Kingsley Coman, a la abultada victoria en el campo del Al Taawon (0-5).