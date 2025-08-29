Las lesiones, el quebradero de cabeza de Arteta

El noruego se lesionó el hombro en la victoria por 5-0 contra el Leeds United y no se entrenó este viernes con el grupo, a la espera de una recuperación 'exprés' que le permita estar el domingo en Anfield.

"No sabemos si va a poder estar. Aún no se ha entrenado. Veremos si puede unirse mañana. No es una lesión grave, pero tenemos que ver cómo evoluciona", dijo este viernes Arteta sobre Odegaard, que sí ha sido convocado a los partidos de Noruega para septiembre.

En el caso de Havertz, el alemán se lesionó la rodilla tras el debut liguero contra el Manchester United y tuvo que pasar este jueves por el quirófano para una intervención menor.

"Creo que estará de baja semanas, espero que no meses. Es triste, pero esta es nuestra profesión y ahora vamos a perder a otro jugador durante varias semanas", agregó el técnico español.

El tercero en discordia es Saka, que sufrió una lesión en el isquiotibial en el triunfo contra el Leeds United.

"Bukayo está mejor, pero estará de baja varias semanas. No ha necesitado operación. No es tan grave como la del año pasado, pero ha tenido muy mala suerte. Fue en una acción que requirió mucha fuerza por su parte, cambió de dirección y sintió el problema".

A estas tres bajas se unen las dudas de Ben White y Christian Norgaard.