Mbappé busca socio ante un Mallorca con dudas

Y las esperanzas por demostrar ese mayor poderío ofensivo que se le presupone al Real Madrid pasan, en gran parte, por Vinícius Junior. El brasileño fue suplente el pasado fin de semana en Oviedo, pero en media hora final sobre el terreno de juego asistió a Mbappé y marcó su primer tanto fuera de casa desde octubre.

Demasiados meses de sequía lejos del Santiago Bernabéu para un jugador que trata de reencontrarse con ese nivel que le puso entre los mejores futbolistas del mundo, hasta rozar un Balón de Oro que se acabó llevando Rodrigo Hernández. Y a Xabi Alonso no le ha temblado el pulso para sentarle en su segundo partido de la temporada. Mensaje recibido por un futbolista que volverá a ser titular este sábado.

Lo hará junto a Mbappé y con Franco Mastantuono y Brahim Díaz disputándose la plaza restante en ataque, por el costado derecho. Y el argentino, tras estrenarse de inicio ante el Real Oviedo, parte con más opciones.

Por detrás, la pareja Tchouaméni-Valverde es fija y Arda Güler cuenta con la confianza de Xabi. El centro del campo titular a la espera de la recuperación de Jude Bellingham, para finales de septiembre o principios de octubre, y la de Eduardo Camavinga, tras el parón de selecciones. Por su parte, Dani Ceballos, tras rechazar finalmente, con todo acordado, su salida al Olympique de Marsella estará en el banquillo.

Y en defensa, Trent apunta a recuperar la titularidad que ocupó Carvajal, por primera vez desde su grave lesión de rodilla de la pasada temporada, en Oviedo. En el otro lateral, el izquierdo, Fran García podría debutar esta temporada y rotar a Álvaro Carreras. En el centro de la zaga, Huijsen es fijo y Militao regresaría al once en lugar de Rüdiger.

Por su parte, el Mallorca, que ha tenido un comienzo de temporada pobre tras caer en un partido muy convulso contra el Barcelona (0-3) y empatar en el último suspiro ante el Celta de Vigo (1-1).

El cuadro de Jagoba Arrasate afronta su primer desplazamiento con novedades en la convocatoria tras la vuelta de Samu Costa de su contusión en la rodilla, Manu Morlanes y Vedat Muriqi de sus respectivas sanciones y Jan Virgili, que con un entreno con el equipo ya estará en la expedición y podría debutar en el feudo madridista.

El técnico ya dejó caer en la rueda de prensa previa que buscarán repetir el plan del año pasado, por lo que se espera que salga con una defensa de cinco y Kumbulla disfrute de su primera titularidad después de su buena segunda parte el pasado fin de semana.

De aquel partido necesitarán que Leo Román repita su puesta en escena, donde realizó hasta diez paradas y fue una figura clave para que los bermellones llegaran hasta el final con opciones de puntuar.

Algo que deberá mejorar considerablemente el Mallorca para puntuar en el Bernabéu es la efectividad ofensiva. Vedat Muriqi no ha arrancado bien la temporada y necesitarán de su mejor versión junto a la de Takuma Asano, quien se desenvuelve bien cuando le toca salir al espacio, como le tocará hacer este sábado.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Asano, Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano).

Clasificación: Real Madrid (3º, 6 puntos), Mallorca (16º con 1 punto)

El dato: El Mallorca no gana en el Santiago Bernabéu desde 2009 (1-3); nueve visitas sin sumar.

Xabi Alonso: "Queremos que a la gente le guste el equipo y a nosotros también nos gustemos".

Jagoba Arrasate: "La idea es repetir el plan del año pasado".

Altas: Manu Morlanes y Vedat Muriqi (vuelven tras sanción), Samu Costa (lesión), Jan Virgili (fichaje).

Bajas: Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick (lesión), en el Real Madrid; Pablo Maffeo y Cyle Larin (decisión técnica).