Nacional destaca sentido social de São Paulo tras un nuevo homenaje a Juan Izquierdo

Así lo indica una carta remitida al presidente de dicha institución, en la que el Tricolor de Montevideo agradeció los gestos del equipo paulista al conmemorarse un año del fallecimiento del futbolista Juan Manuel Izquierdo.

São Paulo lanzó una camiseta en recuerdo del jugador uruguayo, quien murió el 27 de agosto del año pasado, pocos días después de ser ingresado en el hospital Albert Einstein, donde a su llegada tuvo que ser reanimado con un desfibrilador tras entrar en parada cardíaca, lo que le produjo un daño neurológico irreversible.

"Juan Izquierdo será siempre recordado por la hinchada tricolor. Esta camiseta rinde homenaje y eterniza nuestro respeto y cariño hacia su familia, sus amigos, el club Nacional y sus aficionados", afirmó el club paulista en sus redes sociales.

Asimismo, informó que los beneficios por la venta de la camiseta se destinarán a la familia de Izquierdo.

La indumentaria, presentada por el delantero argentino Jonathan Calleri en un video, es azul celeste, el mismo color usado por la selección uruguaya, y en el cuello aparece la inscripción "Por siempre Juan".

En la parte inferior lucen las banderas de Brasil y Uruguay y un parche con la fecha de nacimiento y muerte del defensor junto a la frase: "Llevaba una camiseta diferente, cayó en nuestra tierra, rodeado de nuestra gente. Allí se convirtió en parte de nuestra historia".

"Lo que en esta instancia nos conmueve profundamente es la gran solidaridad demostrada tanto en aquella instancia como en ésta", dice la carta enviada por Nacional.

Y añade: "Las instituciones son grandes por sus victorias deportivas, y los lauros conquistados por São Paulo lo convierten en un verdadero gigante del fútbol brasileño y sudamericano. Pero, si a esas conquistas, se le agrega un sentido social que excede lo deportivo para ser muestra de sentida solidaridad humana, la grandeza se acentúa aún más para adquirir una verdadera trascendencia de contenido emocional que conmueve profundamente".

Izquiero falleció pocos días después de desplomarse sobre el campo de juego en el encuentro que los brasileños y Nacional disputaron el 22 de agosto de 2024 por los octavos de final de la Copa Libertadores.