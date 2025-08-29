Fútbol Internacional

Nahuel Molina está “con mucha alegría y muchas ganas de demostrar”

Majadahonda (Madrid), 29 ago (EFE).- Nahuel Molina, lateral internacional argentino del Atlético de Madrid, está “con muchas ganas de demostrar” que “puede ayudar” al equipo durante esta temporada, en la que está “trabajando muy bien” y “con mucha ilusión”, según explicó este viernes Diego Simeone, su entrenador, antes de la visita de este sábado al Alavés.

29 de agosto de 2025 - 10:00
“Está trabajando muy bien desde que empezó la pretemporada, como todo el resto de compañeros, y con mucha ilusión. Está compitiendo en esa posición con Marcos (Llorente) y con Marc (Pubill), más allá de que Marc también nos puede ayudar como tercer central”, repasó el técnico sobre el futbolista, campeón del mundo con Argentina en 2022.

“Lo veo muy bien, con mucha ilusión, mucha alegría y muchas ganas de demostrar cuando le toque que nos puede ayudar. Y eso es muy bueno para él y para el equipo”, abundó Simeone sobre Molina, sin minutos frente al Espanyol y con un cuarto de hora de juego ante el Elche, el pasado sábado en el estadio Metropolitano.

Este sábado, contra el Alavés, volverá a partir como suplente, con Marcos Llorente como el elegido para el lateral derecho por tercera jornada consecutiva.

