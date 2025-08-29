Oluwaseyi, nuevo delantero para Marcelino

El atacante de 25 años llega al Villarreal tras haber militado en equipos como el Red Storm, Manhattan, San Antonio FC y Minnesota, donde en sus 50 encuentros en la MLS ha marcado un total de 18 goles y ha repartido 13 asistencias. Además, es un habitual en la selección del Canadá, con la que fue uno de los destacados en la última Copa de Oro.

El jugador, que llegó a España este jueves para pasar los trámites finales de su fichaje, tiene nacionalidad canadiense y nigeriana, lo que permite al futbolista no ocupar plaza de extracomunitario gracias al acuerdo Cotonou.

El delantero se incorporará a la dinámica de trabajo del equipo este sábado, aunque está descartado para el partido en Vigo.