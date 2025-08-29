Palmeiras contrata al internacional brasileño Andreas Pereira

El centrocampista de 29 años firmó un contrato con el club paulista hasta diciembre de 2028, tras haber desembolsado al Fulham 10 millones de euros, según medios brasileños.

Andreas Pereira, nacido en Bélgica, se formó en el PSV Eindhoven neerlandés y jugó en clubes como Manchester United, los españoles Granada y Valencia y el italiano Lazio.

También jugó cedido en el Flamengo brasileño entre 2021 y 2022, y participó en el título de Copa Libertadores de ese año, antes de regresar al fútbol inglés.

Palmeiras intentó contratar al mediapunta en la ventana de fichajes del pasado enero, pero entonces no llegó a un acuerdo con el jugador.

El 'Verdão' es segundo en la Liga brasileña, cuatro puntos por debajo del Flamengo, con un partido menos, y jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores contra River Plate, el próximo septiembre.