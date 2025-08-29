Palmer, baja contra el Fulham por lesión

"Cole lo veremos día a día. Cuando Cole no está en el campo, tenemos que encontrar diferentes soluciones. Esperemos que mañana podamos hacerlo", afirmó el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Fulham donde confirmó que Romeo Lavia y Benoît Badiashile no cree que vuelvan tras el parón internacional, pero que estarán "más cerca".

Sobre la ausencia de Palmer en la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel, el técnico señaló que fue una decisión del seleccionador y que refleja que el jugador no estaba disponible.

"He hablado con Thomas varias veces. Es su decisión. Cole no está disponible mañana, así que es normal que haya mostrado que tiene algunos problemas", manifestó.