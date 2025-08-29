Rúben Amorim: "A veces quiero dimitir"

"A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme veinte años aquí. A veces no quiero estar con mis jugadores, es algo que tengo que mejorar", dijo el entrenador portugués este viernes en rueda de prensa previa al partido del sábado contra el Burnley.

Amorim, que ha sumado apenas 28 puntos en 29 partidos de Premier desde que llegó al United, ha arrancado la temporada con derrota contra el Arsenal, empate frente al Fulham y eliminación en penaltis contra el Grimsby.

Después de la derrota ante el Grimsby, Amorim dio unas preocupantes declaraciones en las que dijo que "algo tiene que cambiar" y que no siempre se puede estar cambiando al os 22 jugadores.

"Si soy sincero, cada vez que ocurre una derrota de ese estilo, voy a estar así. A veces voy a decir que odio a mis jugadores, otras veces voy a decir que les quiero. Es mi forma de lidiar con las cosas. En ese momento estaba muy triste y muy decepcionado porque pensaba que habíamos tenido una buena pretemporada, que habíamos sido regulares en la forma de jugar", añadió Amorim.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre su situación actual en el club, el portugués manifestó que tiene que ir "día a día".