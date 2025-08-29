Fútbol Internacional

Ruibal, de baja varias semanas en el Betis de Pellegrini por una lesión en bíceps femoral

Sevilla (España), 29 ago (EFE).- El polivalente jugador Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Real Betis, estará de baja varias semanas al habérsele diagnosticado una lesión en el bíceps femoral derecho tras la lesión sufrida ante el Celta (1-1), cuando debió ser sustituido en el minuto 53 por el canterano Pablo García.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 12:25
Ruibal, barcelonés de 29 años que, entre otras posiciones, suele jugar de lateral o de interior diestro, sufre "una lesión miotendinosa de grado moderado en el tercer medio del bíceps femoral derecho", según han confirmado las pruebas efectuadas por los servicios médicos del Betis, anunció este viernes en un comunicado el club sevillano.

Aitor Ruibal estaba siendo uno de los futbolistas más destacados en este comienzo de la temporada con el Betis, pues el técnico chileno Manuel Pellegrini lo había alineado como titular en los tres primeros encuentros de LaLiga, ocupando el puesto de extremo derecho, e incluso fue el autor del gol en el empate cosechado en la primera jornada en Elche (1-1).

El Betis no precisa ningún plazo estimado para su reaparición e informa de que "la fecha de su regreso al trabajo con el grupo dependerá de la evolución en su proceso de recuperación".

