Simeone: “Debemos tener temple en un momento difícil”

Preguntado en rueda de prensa sobre la carta abierta de Miguel Ángel Gil Marín (publicada el 1 de agosto en la página web oficial del club), en la que el dirigente aseguraba que "se está construyendo una plantilla para soñar en grande", Simeone respondió: "Es un buen pensamiento".

- "Ahora empezada la temporada hay gente que dice que el ‘Cholo’ no da con la tecla", añadió el periodista.

- "Posiblemente sea verdad", respondió el técnico.

Y repreguntó el periodista: “¿Cómo lo vives?"

"Las dos cosas son ciertas, porque las dos pueden ser compatibles. Miguel lo que dijo, soñamos en grande, todos soñamos, y después está la realidad. Y la realidad es que el entrenador no ha dado con la tecla en estos últimos partidos”, explicó Simeone, que sigue con el rodaje de su equipo, mientras asoma la visita a Mendizorroza. Un partido vital.

"El equipo ha trabajado bien estos dos partidos con situaciones a mejorar, sobre todo defensivamente, y seguir creciendo en la parte ofensiva para que el equipo pueda estar más contundente en las zonas importantes", expuso el técnico.

Simeone recordó que el equipo tuvo "muchas situaciones de gol" contra el Elche, "muchísimas más" que contra el Espanyol en la primera jornada.

"Creo que en el último pase final no estuvimos acertados en muchas de las jugadas donde pudimos haber sacado partido ante los rematadores que estaban en el área y no tuvimos la precisión para llegar al gol", dijo.

"Necesitamos más presencia en el área. No tengo ninguna duda. Ojalá que podamos mantener la línea de tantas posibilidades de gol como tuvimos el otro día y que seamos más contundentes a la hora de resolverlas", deseó.

El Atlético ha sumado uno de seis puntos, a cinco de los líderes, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid.

"Todo lo que no sea sumar puntos no es positivo. Y menos para el lugar que ocupamos nosotros. Nos tenemos que centrar en las mejoras, potenciar las cosas que se hicieron bien y, sobre todo, tener temple en un momento siempre difícil de dos partidos sacar un punto para afrontarlo con la tranquilidad que también necesita el partido para poder jugarlo como queremos”, abundó.

Enfrente, el Alavés es un equipo con “un paso importante”, que, “en su campo, sobre todo, se hace más fuerte”, según analizó Simeone.

"Ha jugado dos partidos, pese a haber perdido con el Betis, en un buen nivel y tiene un entrenador (Eduardo ‘Chacho’ Coudet) con las ideas muy claras de cómo quiere jugar su equipo", añadió.

"Vamos a competir contra un rival duro, en un campo que siempre nos cuesta muchísimo y no me imagino otro escenario al que nos vamos a enfrentar. Cinco de la tarde, posiblemente calor y todos los detalles que aparecen en el partido que ya nos imaginamos", avisó.