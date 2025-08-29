Simeone habla con Bucero y Gil Marín "para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar"

"En los cierres del libro de mercado, hasta el último día estamos atentos a todo lo que pueda pasar, porque es fútbol, esto es muy cambiante y puede ocurrir cualquier cosa, ya sea de salidas o entradas, y estoy abierto, como he comentado siempre, en estas alturas de la temporada, que faltan pocos días, para que pueda llegar alguno, pueda irse alguno…", explicó el técnico argentino en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.
"Siempre con la atención y hablar con Carlos (Bucero, director general de fútbol) diariamente y Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar”, agregó Simeone, a cuatro días de la conclusión del plazo del mercado veraniego, el próximo lunes a medianoche.
El Atlético sólo incorporará algún nuevo futbolista si antes se produce una salida dentro de la plantilla, sin que cuente como tal Carlos Martín, cuyo futuro está en el aire en esta parte final del mercado.
El club rojiblanco ha hecho siete fichajes este verano: los defensas Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; los centrocampistas Johnny Cardoso, Álex Baena y Thiago Almada; y el delantero Giacomo Raspadori.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy