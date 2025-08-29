Simeone habla con Bucero y Gil Marín "para cerrar la plantilla como la tenemos que cerrar"

Majadahonda (Madrid), 29 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aguarda el tramo final del mercado de fichajes, que concluye este lunes, "siempre con la atención" y con conversaciones a diario con Carlos Bucero, director general de fútbol, y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado, para "cerrar la plantilla" para esta campaña.