Simeone: “Los rivales son todos importantes, nos exigirán que demos lo mejor”

“Siempre la ‘Champions’ es muy bonita. La presentación fue maravillosa, la verdad que fue muy bonita desde lo visual, y a competir con los rivales que tenemos, que son duros, difíciles, todos importantes, y nos exigirán que demos lo mejor”, explicó el técnico en la rueda de prensa de este viernes, tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

El Atlético se enfrentará fuera de casa al Lïverpool, al Arsenal, al Galatasaray y al PSV y recibirá en el Metropolitano al Inter, al Eintracht Fráncfort, al Bodo Glimt y al Union Saint Gilloise durante la primera fase de la actual edición de la Liga de Campeones, a la espera del calendario, que saldrá este sábado.