Trejo: "Nos vamos a Europa juntos, como lo soñamos"

El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó ayer 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró un histórico pase a la fase de grupos tras ganar también en la ida 0-1.

"Hoy no hablo solo como jugador. Hablo como alguien que ha vivido momentos inolvidables con esta camiseta. Después de 25 años, volvemos a Europa y no puedo estar más orgulloso de formar parte de esta historia", dijo Trejo, en un mensaje en sus redes sociales.

"Este logro no es solo nuestro como equipo. Es de todo Vallecas, de cada hincha que nunca dejó de creer, de los que llenaron el estadio cuando las cosas no salían, de los que nos empujaron con su voz cuando las piernas ya no daban más", confesó.

"He vivido tantas cosas en este club y cada una de ellas me hizo amar más estos colores. El Rayo no es un club cualquiera. El Rayo es lucha, es barrio, es humildad, es corazón. Y eso lo llevamos siempre con nosotros, dentro y fuera del campo", declaró.

"Gracias por tanto cariño, por el respeto, por cada mensaje, por cada abrazo. Gracias por hacerme sentir en casa, por acompañarme en este camino, y por ser parte de algo tan grande. Nos vamos a Europa. Juntos. Como lo soñamos. Como lo merecemos. Con todo mi corazón, gracias", concluyó.