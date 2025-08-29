U. de Chile se juega en el superclásico ante Colo Colo su opción de pelear el título

El cuadro universitario se encuentra segundo a doce puntos de los aurinegros, que van primeros con 50 unidades, y que este sábado tendrán una difícil visita ante el octavo Huachipato, que podría frenar la racha de nueve victorias consecutivas.

Los 'Piratas' van encaminados a lograr el primer título de su historia con una campaña en la que apenas han perdido un partido y tienen sólo once goles en contra, cifras que lo colocan como el mejor equipo de la temporada.

La lucha del cuadro universitario por alcanzar a Coquimbo luce cuesta arriba, necesitan que ceda puntos y ellos ganar ante los albos, que llegan al superclásico hundidos en el décimo lugar de la tabla con 28 enteros.

Colo Colo está fuera de los puestos que clasifican a las copas internacionales del próximo año, no gana un partido hace cinco fechas y está a la espera de la llegada de un nuevo entrenador que los ayude a salir de la crisis, y que será anunciado este sábado, aunque no dirigirá el superclásico.

La U no jugó el pasado fin de semana al posponer su duelo ante Everton, después de sufrir las consecuencias que dejó el episodio de violencia en la Copa Sudamericana en su partido ante el argentino Independiente por el avance a cuartos de final.

Los laicos tienen varias preocupaciones porque esperan por la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre si continúan en la competición internacional, en la cual lideraban la serie, y por las sanciones que les impondrán al ser parte de los hechos de violencia junto al equipo argentino.

El último resultado en la liga de los universitarios había sido una derrota por 1-3 ante Audax Italiano hace casi dos semanas, y este domingo juegan de visitante frente a los albos en el Monumental.

"Nosotros estamos obligados a ganar este partido, no sólo por el clásico, sino que también por la tabla. Es una obligación ganar el clásico y todos los partidos que quedan", reconoció el atacante Lucas Assadi.

La fecha inició el jueves con el triunfo por 3-1 del duodécimo Everton ante La Serena, que está un peldaño por debajo, mientras que este viernes Palestino, que está cuarto con 36 puntos, visita al undécimo Unión La Calera.

El quinto, O’Higgins, recibe al tercero, Audax Italiano, que tiene 37 puntos, uno menos que la U de Chile, en tanto que la Universidad Católica, sexta con 33 enteros, recibe al séptimo, Cobresal.

En el fondo de la tabla, Deportes Iquique, decimosexto, recibe a Deportes Limache, que es decimocuarto, y el otro colista, Unión Española, visita al noveno Ñublense.