Vlahovic se queda en la 'Juve'

"No hay ningún roce entre nosotros y Dusan. Forma parte del equipo, al 99 % se quedará y estará con nosotros toda la temporada", declaró el francés Damien Comolli, director general de la 'Juve', tras el sorteo de Liga de Campeones en Mónaco.

"Ha habido muchas conversaciones con clubes, pero nada concreto. Su permanencia es una buena noticia porque es un gran jugador y él también quiere quedarse", añadió.

Vlahovic no entra en los planes de futuro del Juventus y cumplirá su último año de contrato, que le garantiza una cifra cercana a los 12 millones de euros, antes de marcharse como agente libre en verano de 2026. Una decisión que podría comprometer su presencia en el próximo Mundial 2026.

La 'Juve' firmó al canadiense Jonathan David, que llegó como agente libre desde el Lille, para reforzar una posición de delantero centro para la que espera, además, poder cerrar la incorporación del francés Randal Kolo Muani procedente del PSG, lo que deja como tercera opción al serbio.

La única opción que tenía el Juventus de liberar la masa salarial del jugador era el Milan, con Massimiliano Allegri como entrenador interesado en hacerse los servicios del jugador al que entrenó en la 'Juve'.

Sin embargo, las elevadas pretensiones económicas del delantero complicaron la operación y el combinado 'rossonero' eligió al francés Christopher Nkunku.

A falta apenas de 3 días para que cierre el mercado, las posibilidades de encontrar una buena solución para club y jugador son prácticamente imposibles.

En la primera jornada de la Serie A, Vlahovic disputó los últimos 11 minutos del duelo ante el Parma, en el que marcó el 2-0.

Antes, en pretemporada, disputó 45 minutos como suplente ante el Reggiana, de Serie B, al que anotó un tanto; apenas media hora ante el Borussia Dortmund, en un duelo que pese a la victoria disparó las críticas contra el delantero, protagonista de una jugada mal ejecutada que se hizo viral en redes sociales; y 16 minutos ante el Atalanta, donde marcó otro gol.

Pese a sus 3 goles en los últimos 4 partidos, lejos quedan los momentos en los que Vlahovic era un ídolo en Turín. Cuando llegó procedente de la ‘Fiore’, en enero de 2022, acumulaba un total de 20 goles solo en ese brutal inicio de campaña. Desde que firmó por la ‘Juve’, en estos 3 años y medio, el serbio ha marcado un total de 60 en 151 partidos, promedio mucho más bajo.